Lupo attraversa la strada a Sondrio, il video di un automobilista Un automobilista ha filmato un lupo che vaga per la strada statale 36, tra Pianazzo e Madesimo in Valchiavenna. Le stime ufficiali parlano di 8 esemplari in zona, ma per gli allevatori sono almeno 25.

A cura di Enrico Spaccini

Il lupo avvistato in Valchiavenna (frame da video Facebook)

Un automobilista è riuscito a filmare con il suo telefono un lupo che si aggirava lungo la strada statale 36 tra Pianazzo e Madesimo, in provincia di Sondrio. Il presidente della Comunità montana della Valchiavenna, Davide Trussoni, ha sottolineato che nel giro di poche ore, nella mattinata di giovedì 11 maggio, ci sono stati tre avvistamenti. Stando alle stime ufficiali, nella zona ci sono un massimo di 8 esemplari di lupo, ma secondo gli allevatori sarebbero almeno 25 nella sola Valchiavenna.

Tre avvistamenti in pochi chilometri

Il video diffuso sui social mostrano un lupo che si aggira spaesato lungo la statale 36. Vagando, risale un tratto della strada, dal tornante dove c’è il bivio per Isola fino alla curva cieca che precede la galleria di Madesimo. All'improvviso cambia direzione, rischiando anche di essere investito da un camion che stava scendendo a valle. Alla fine, il lupo scompare nei prati.

A questo avvistamento, se n'è aggiunto un altro nelle stesse ore lungo la strada che collega Campodolcino e Fraciscio. Infine, un terzo nella zona di Prestone. "Credo che sia arrivato il momento in cui non si possa più minimizzare e nascondere la testa sotto la sabbia facendo finta che il problema non esista", ha commentato Trussoni.

Leggi anche Operaio attraversa la strada per andare al bar con i colleghi, ma viene investito da un furgone

La questione lupi anche in Regione

Come riportato da La Provincia di Sondrio, presto la consigliera regionale Silvana Snider porterà la questione all’attenzione degli assessori regionali ad Ambiente e Agricoltura. Per gli allevatori della Valchiavenna, i lupi sarebbero almeno 25 e, se questi numeri dovessero trovare conferma, costituirebbero un rischio concreto di abbandono alle attività di allevamento. "Per il territorio sarebbe un disastro, il lupo è un problema che va gestito", conclude Trussoni.