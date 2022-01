Lorenzo, morto durante l’alternanza scuola-lavoro: tensioni durante il corteo a Milano Anche a Milano si è svolto un corteo in memoria di Lorenzo, il ragazzo morto durante l’alternanza scuola-lavoro. Durante la manifestazione si sono registrate tensioni tra i partecipanti e le forze dell’ordine.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Si Cobas Facebook

Anche a Milano, come in altre città italiane, si è svolta una manifestazione per ricordare Lorenzo, il ragazzo di 18 anni morto durante il suo ultimo giorno di stage. Tantissimi ragazzi hanno partecipato al corteo "Questa scuola ci sta uccidendo. In piazza per Lorenzo". La mobilitazione è partita da Piazza Missori, attorno alle 17, per arrivare vicino alla sede di Assolombarda. Durante il presidio ci sono stati alcuni momenti di tensione con le forze dell'ordine.

Tensioni durante il corteo a Milano

Queste ultime erano presenti in tenuta anti-sommossa e sarebbero intervenute quando alcuni dei partecipanti – si stima siano stati oltre trecento – avrebbero iniziato a gettare a terra le transenne che bloccavano loro l'accesso. Le forze dell'ordine sarebbero intervenute con una carica di alleggerimento per allontanarli. In un video, postato dal sindacato Sì-Cobas, si vede anche un ragazzo con quello che sembrerebbe essere sangue.

Scontri con le forze dell'ordine durante la manifestazione a Torino

Anche questa mattina, a Torino, si è svolta una manifestazione sempre in memoria di Lorenzo. Il sit-in si è svolto in piazza Arbarello: nonostante le restrizioni anti-Covid, i partecipanti hanno provato a dare vita a un corteo forzando i cordoni delle forze dell'ordine. Sarebbero state lanciate delle pietre e delle bottiglie di vetro e la polizia è intervenuta con alcune cariche. Secondo i presenti, ci sarebbero almeno una decina di studenti feriti. Altre manifestazioni sono state organizzate a Roma, Cagliari, Mantova, Potenza, Genova, Padova, Viterbo, Verona, Vicenza, Treviso e tante altre città.