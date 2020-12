Tra i primissimi vaccinati di domenica 27 dicembre all'ospedale San Gerardo di Monza ci sarà anche il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Monza e Brianza Carlo Maria Teruzzi. Come da disposizioni governative, infatti, i primi ad aggiudicarsi le 50 dosi destinate in parte all'ospedale di Monza e in parte a quello di Vimercate saranno infermieri, Oss, medici e addetti alle pulizie delle strutture sanitarie. Tutti tranne i dentisti: "Assurdo è pensare che i medici odontoiatri, ovvero tra le figure professionali più esposte al Covid perché sempre a stretto contatto con i pazienti, non rientrino tra i primi a essere vaccinati", precisa Teruzzi a Fanpage.it la mattina della Vigilia di Natale tra una visita e l'altra.

Gli ordini dei medici della Lombardia inviano una lettera a Regione

Anche oggi 24 dicembre la battaglia contro il Covid non si ferma: "Sto andando a visitare due pazienti con sintomi sospetti. Non c'è giorno che non siamo esposti a rischio contagio, ci proteggiamo come possiamo. Lo stesso fanno anche i dentisti". Per questo il presidente Teruzzi chiede spiegazioni con una lettera a Regione Lombardia, condivisa anche da tutti gli altri ordini provinciali della Lombardia: "Tutelare chi ogni giorno assicura le adeguate cure ai pazienti, anche a rischio della propria incolumità e salute, – si legge nella lettera – significa non solo proteggere chi si occupa di assistenza, ma anche evitare che possano essi stessi diventare vettori dell’infezione. In questo contesto di emergenza sanitaria, un ruolo di grande importanza è svolto anche dai medici liberi professionisti e dagli odontoiatri". Si tratterebbero invece di categorie non comprese, secondo le indicazioni ministeriali del piano strategico per le vaccinazioni anti Covid-19, nella prima fase della distribuzione dei vaccini. Per gli ordini dei medici della Lombardia "stiamo parlando di colleghi che, nel corso di questi mesi, hanno messo in atto tutti i protocolli e le procedure necessarie per mettere in sicurezza i propri studi, in modo da poter continuare a garantire la continuità assistenziale anche in periodo emergenziale". Così chiedono alla Regione di concedere la priorità alla vaccinazione anche ai dentisti e ai medici liberi professionisti.

Teruzzi: Unica arma contro il virus è il vaccino

Perché anche per Carlo Maria Teruzzi "l'unica arma che abbiamo contro il virus è il vaccino". Così insieme ad alcuni colleghi riceverà una delle prime dosi senza pensarci due volte: "Il vaccino dovrebbe essere d'obbligo per tutti i medici e sanitari. Chi si rifiuta va contro il nostro codice deontologico che ci obbliga a tutelare sempre i nostri pazienti. Senza vaccino vuol dire che potremmo essere anche noi medici fonte di contagio". Per Teruzzi il vaccino è prima di tutto "la miglior medicina a disposizione dell'uomo".

Il vaccino efficace anche sulla "variante inglese" del virus

Infine il presidente dell'ordine dei medici di Monza tiene a precisare che il vaccino a breve in circolazione sarà efficace anche per la "variante inglese" del virus: "Per ora si sa che questo mutamento ha reso il Covid-19 più contagioso e con questo non significa più grave. Sicuramente i miei colleghi lo stanno studiando ma non c'è nulla che dimostri che il vaccino non agirà anche su questa variante". Sarà in qualsiasi caso il tempo a sciogliere qualsiasi dubbio.