Lombardia, l’incidenza torna sopra la soglia di allerta: mai così tanti casi Covid da maggio Aumentano i casi Covid in Lombardia. L’incidenza settimanale di nuovi positivi su 100mila abitanti è tornata sopra quota 50. E ieri si sono sforati i mille casi giornalieri, come non accadeva da maggio.

A cura di Francesco Loiacono

Torna sopra la soglia di allerta dei 50 nuovi positivi ogni 100mila abitanti l'incidenza settimanale di nuovi casi Covid in Lombardia. Ma almeno per il momento il sistema ospedaliero regge. I ricoveri sono aumentati, ma le percentuali di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid restano sotto la soglia di guardia sia per quanto riguarda i reparti di area medica (6 per cento), sia per quelli in terapia intensiva (5 per cento, dati Agenas). È indubbio, però, che anche la Lombardia sta fronteggiando quella che viene definita la "quarta ondata" della pandemia di Coronavirus. Ieri, stando al bollettino diramato ogni giorno dal ministero della Salute, i casi in Lombardia sono stati 1.073: era da maggio che non si superava quota mille contagi giornalieri.

Incidenza settimanale sopra quota 50

Stando ai dati elaborati dall'Agenzia per la tutela della salute dell'Insubria nel suo consueto report settimanale (che riguarda il territorio dell'Insubria ma anche tutta la regione), nella settimana compresa tra il 5 e l'11 novembre i casi sono stati 5.660 (contro i 3.384 della settimana precedente) e l'incidenza settimanale è salita a 56,02 (contro 33,4 della settimana precedente). È aumentato anche il tasso di positività dei tamponi effettuati: l'1,3 per cento è risultato positivo, mentre sette giorni fa la percentuale era dell'1 per cento.

Il confronto con lo scorso anno mostra l'efficacia dei vaccini

Sono tutti segnali che sottolineano come il virus non sia affatto stato sconfitto. Con l'inverno alle porte, è quanto mai importante procedere con la campagna vaccinale. In Lombardia sono oltre 8 milioni i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: è adesso iniziata, per alcune categorie, la somministrazione delle terze dosi di vaccino, che dal prossimo 1 dicembre sarà estesa anche alle categorie di cittadini tra i 40 e i 60 anni. È proprio grazie ai vaccini che la situazione è drasticamente diversa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: il 10 novembre del 2020 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia erano 7.390, di cui 708 in terapia intensiva. Ieri invece i ricoverati erano 444, di cui 42 in terapia intensiva.