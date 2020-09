Il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia di oggi, lunedì 21 settembre. Sono 90 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (12 debolmente positivi, 5 da test sierologico), con un decesso. C'è quindi una consistente diminuzione dei casi rispetto alla giornata di ieri (quando erano stati 211) a fronte di un numero dei tamponi processati più basso: 9.963 quelli di oggi contro i 14.926 di ieri. Da inizio pandemia, in Lombardia sono stati effettuati 1.953.299 tamponi.

Calano i ricoverati in ospedale

Aumenta ancora il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali: in totale sono 283 (19 in più rispetto a ieri), ma diminuiscono le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva (36, meno due rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso (ieri erano cinque), per un totale di vittime ufficiali del Covid-19 che dall'inizio della pandemia, nella sola Lombardia, è arrivato a 16.923, contando solo i dati ufficiali. La Regione ricorda che l'incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati, nonostante i dati odierni non si rifacciano completamente ai test effettuati nelle ultime 24 ore perché per processarli servono anche due giorni, in base alle capacità delle singole Ats. Si conferma il trend positivo delle persone che escono dalla malattia con 78.849 (+20), di cui 1.470 dimessi e 77.379 guariti.

I nuovi casi per provincia

La distribuzione dei nuovi positivi nelle province lombarde vede sempre in Milano il territorio più colpito. Nella Città metropolitana sono stati rilevati 27 nuovi casi, di cui 7 nel capoluogo. A Bergamo sono stati registrati otto nuovi positivi, a Brescia dieci nuovi contagi. Sono invece tre le positività riscontrate a Pavia, cinque a Como. A Varese i nuovi casi sono 11. In provincia di Monza e Brianza sono 20 le persone positive al tampone. Due i nuovi positivi nelle province di Lodi, Sondrio e Mantova, mentre a Lecco e Cremona non si registrano nuovi contagi da Coronavirus.