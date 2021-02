in foto: Repertorio (LaPresse)

Ora è ufficiale: a partire da lunedì 15 febbraio in Lombardia riapriranno gli impianti sciistici. Lo rende noto la Regione Lombardia in una nota in cui si comunica la firma del governatore Attilio Fontana sull'ordinanza che dà il via libera alla ripresa delle attività sciistiche.

Capacità al 30 per cento per stazione sciistica

Secondo quanto stabilito, ogni stazione sciistica avrà una capienza limite di presenze giornaliere non superiore al 30 per cento del totale di tutti gli impianti di risalita, mentre per quanto riguarda le stazioni sciistiche che non hanno più di due impianti, il numero massimo di presenze giornaliere non dovrà superare il 50 per cento della capienza totale. Per quanto riguarda i clienti con abbonamenti plurigiornalieri, settimanali e/o stagionali, gli dovrà essere garantito sempre il posto, magari previa prenotazione, pur garantendo gli accessi giornalieri massimi concessi. Un caso a sé è rappresentato dal comprensorio sciistico Ponte di Legno – Tonale che ricade sia sui territori lombardi che quelli della Provincia Autonoma di Trento. Per questo comprensorio sarà presente un sistema di prenotazione unico per la gestione degli ingressi.

I gestori dovranno comunicare i dati a Regione e Ats

Per monitorare al meglio il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Coronavirus, i gestori delle stazioni sciistiche saranno tenuti a comunicare sia alla Regione che alle Agenzie di Tutela della Salute competenti, prima del 15 febbraio, quali saranno gli impianti aperti, la portata oraria dei medesimi e le presenze giornaliere che potranno essere ammesse.