Nelle ultime 24 ore è stato stabilito un nuovo triste record in Lombardia. I 5.849 contagi segnalati dalle province sono il dato più alto registrato nel 2021 e, dunque, in questa terza ondata dell'emergenza da Covid-19. Un dato che, stando agli esperti, è destinato ad aumentare di giorno in giorno. Presumibilmente, ci saranno ancora giornate sotto il record di oggi, specialmente nel weekend quando vengono processati meno tamponi, ma il picco è stato previsto per la fine del mese, ovvero tra circa venti giorni. In queste tre settimane, dunque, gli scienziati si aspettano un'altra importante impennata dei contagi che auspicano possa non tramutarsi interamente in ricoveri in ospedale.

Lombardia, numeri da spavento: ricoveri in costante aumento

La situazione nei nosocomi lombardi infatti è già delicata. Nelle ultime 24 ore i ricoveri sono aumentati di altre 134 unità, portando il totale a 5.718 pazienti ospitati nei reparti di degenza. Di questi, 645 sono ospitati nei reparti di terapia intensiva, in aumento di 28 ricoveri rispetto a ieri. Anche il dato sui decessi non migliora, anzi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati ulteriori 81 morti, portando il totale a sfondare il muro delle 29.000 vittime del virus nella sola Lombardia (29.004). La regione e il Governo devono correre al più presto ai ripari, ed è in quest'ottica che si ragiona su una chiusura della regione con l'istituzione della zona rossa a partire da lunedì 15 marzo. L'indice di contagio Rt, il numero dei ricoveri e dei pazienti in terapia intensiva, impone alla regione un nuovo stop per evitare che le conseguenze possano essere peggiori di quanto già non lo sia lo scenario attuale.