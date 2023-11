Lo fermano per un normale controllo e scoprono che ha preso 800 multe: 21enne deve pagare 150mila euro Un 21enne ha preso in due anni 800 multe per un totale di 150mila euro. La polizia locale di Mantova lo ha scoperto quando lo ha fermato per un normale controllo nel quale è risultato anche che l’auto che stava guidando non aveva l’assicurazione.

Un 21enne è stato fermato in corso Vittorio Emanuele a Mantova per un normale controllo di polizia stradale. Dopo avergli sequestrato l'auto, risultata infatti senza copertura assicurativa, gli agenti della locale hanno scoperto che su quel mezzo gravavano circa 800 multe dovute a passaggi irregolari in varie zone a traffico limitato. Il ragazzo non le avrebbe mai pagate e ora il conto totale ha raggiunto i 150mila euro.

I due controlli lungo la stessa strada

La prima volta che la polizia locale ha fermato il 21enne è stato per puro caso, durante un normale controllo. Il ragazzo stava percorrendo corso Vittorio Emanuele al volante di una Mercedes che, però, non aveva la copertura assicurativa. Così gli agenti lo hanno multato e, dopo avergli sequestrato il veicolo, glielo hanno affidato in custodia con l'obbligo di non utilizzarlo.

La stessa pattuglia, però, lo ha intercettato intorno alle 16 del giorno seguente sempre in corso Vittorio Emanuele. Ancora una volta il 21enne era alla guida di quella Mercedes che, però, questa volta oltre a essere sequestrata dalla polizia è stata trasportata con un carro attrezzi in un deposito autorizzato mentre al 21enne è stata revocata la patente di guida.

Le 800 multe prese in due anni

Dagli accertamenti svolti su quella Mercedes, si è scoperto che sul quel mezzo gravavano circa 800 multe dovute a passaggi abusivi in varie zone a traffico limitato risalenti al periodo 2022-2023. Le infrazioni erano state tutte notificate, ma nessuna di quelle era mai stata pagata. Da un primo calcolo è risultato che il 21enne deve pagare un importo complessivo di circa 150mila euro.