“Lo chef consiglia: Vaccinatevi”, il particolare menù del giorno di un ristorante di Milano Curioso “menù del giorno” al ristorante La Barchetta di Milano dove sulla classica lavagnetta su cui vengono consigliati i piatti dallo chef di turno, il capo cuoco ha semplicemente scritto “Vaccinatevi”.

(Foto: Capra/Fanpage.it)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Curioso "menù del giorno" al ristorante La Barchetta di Milano dove sulla classica lavagnetta su cui vengono consigliati i piatti dallo chef di turno, il capo cuoco ha semplicemente scritto "Vaccinatevi". Un appello, simpatico ma efficace, a tutti gli avventori del locale che da qualche mese, ormai, sono obbligati a dotarsi di super green pass per poter consumare non solo all'interno, ma anche all'esterno, dei ristoranti.

Ristoratori in protesta contro il caro bollette: nasce #blackoutdinner

Nel frattempo i ristoratori di Milano si sono uniti in una protesta nazionale contro il caro bollette. Per un'ora, chi ha aderito all'iniziativa, ha spento simbolicamente le luci del proprio locale facendo cenare i commensali a lume di candela. È un grido dall'allarme, fanno sapere, a seguito del rincaro delle bollette di luce e gas che mette a rischio diverse attività, già segnate dal lockdown mascherato di fine dicembre e tutto gennaio, quando decine di migliaia di milanesi sono stati costretti a casa perché positivi al Covid o contatti di persone contagiate, lasciando di conseguenza vuoti locali, bar, ristoranti e negozi. Lo spegnimento delle luci era fissato per oggi, giovedì 27 gennaio, dalle 20 alle 21. L'iniziativa è stata lanciata da Andrea Graziano, ristoratore con locali sparsi tra Sicilia e Milano, che ha a MilanoToday ha spiegato come "negli ultimi sei mesi mi sono arrivate bollette spropositate", con rincari di oltre il cento per cento. Il problema, ha spiegato Graziano, non è limitato solo alle sue attività ma riguarda la stragrande maggioranza dei ristoratori in tutta Italia. Centinaia i colleghi che l'hanno seguito e postato foto sui social accompagnate dall'hashtag #blackoutdinner.