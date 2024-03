Lo accoltellano e poi scappano, ricoverato: si cercano i responsabili Un uomo è stato accoltellato mentre si trovava in un caseggiato in una frazione di Brescia: i carabinieri stanno cercando almeno due aggressori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 marzo, un uomo è stato accoltellato a Comezzano Cizzago, una frazione del comune di Brescia. La dinamica è ancora poco chiara. Il ferito è stato trasferito in ospedale. Le forze dell'ordine sono alla ricerca degli aggressori.

La vittima è stata colpita da almeno due persone

La vittima, della quale non sono state diffuse le generalità, si trovava in un caseggiato di via Roma. Sarebbe stata avvicinata da almeno due persone: una di loro l'avrebbe colpita con un'arma bianca presumibilmente un coltello. Dopodiché sono scappate. Qualcuno ha dato subito l'allarme. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

I carabinieri stanno cercando i responsabili

Gli operatori sanitari, dopo aver fornito le prime cure, lo ha trasferito in codice giallo all'ospedale di Chiari. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri sempre di Chiari. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso. Hanno ascoltato anche alcune persone che vivono nelle abitazioni vicine al luogo in cui è avvenuto tutto.

Saranno quindi raccolti tutti gli elementi necessari a ricostruire l'accaduto e in particolare modo a individuare i responsabili. Potrebbe essersi trattato di una tentata rapina o di un regolamento di conti. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.