in foto: (Immagine di repertorio)

Tragedia sfiorata a Barasso, in provincia di Varese. Lo scorso sabato sera una donna di 77 anni ha accoltellato alla gola il marito, un uomo di 81 anni, al culmine di un litigio per futili motivi avvenuto nella loro abitazione. A scatenare la reazione spropositata della donna sarebbe stata difatti una lite su chi doveva apparecchiare la tavola. La vicenda è venuta alla luce solo diversi giorni dopo, quando l'anziana è comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari di Varese per la convalida del suo arresto, effettuato dai carabinieri qualche ora dopo l'episodio.

Il marito è vivo per una questione di millimetri: sfiorata la giugulare

L'anziana si trova adesso reclusa nel carcere di Como, con la pesante accusa di tentato omicidio aggravato. Il marito si può considerare un "miracolato": la lama del coltello ha sfiorato la giugulare, mancandola per pochi millimetri. È stato proprio l'uomo, dopo essere stato ferito, a riuscire a disarmare e calmare la moglie e a chiamare poi il figlio, che a sua volta ha avvertito i carabinieri. L'anziano marito è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale dove i medici gli hanno medicato la ferita alla gola, profonda ma fortunatamente non mortale, e un'altra ferita alla mano.

La donna soffrirebbe di attacchi di ansia

Stando a quanto ricostruito, sembra che la moglie dell'uomo, originaria di Brescia, soffra da tempo di uno stato di ansia acuto, per il quale però non si è fatta mai curare. L'aggressione di sabato sera potrebbe essere legata proprio all'ennesimo violento attacco d'ansia: si attende adesso di capire se sarà affidata a qualche struttura di cura.