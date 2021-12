L’influencer Khaby Lame porta regali di Natale ai senzatetto di Milano Khaby Lame, l’influencer di 21 anni, ha postato su Instagram un video mentre a Milano consegna doni ai clochard: “Se hai la possibilità di aiutare qualcuno che ha più bisogno di te, fallo”, ha scritto sui social.

A cura di Ilaria Quattrone

Khaby Lame mentre distribuisce i doni (Fonte: Instagram)

"È ora di usare il potere dei social per diffondere buoni messaggi e questo è mio: se hai la possibilità di aiutare qualcuno che ha più bisogno di te, fallo": con queste parole Khaby Lame, il noto influencer che conta oltre 63 milioni di follower su Instagram e oltre cento milioni su TikTok, ha pubblicato sui suoi canali social un video che lo ritrae mentre consegna dei regali ai senzatetto che si trovano in diversi punti della città di Milano.

L'influencer attraversa Milano lasciando doni ai clochard

Consapevole dei milioni di utenti che lo seguono e della potenza del suo messaggio, Lame ha scelto di farsi riprendere in questa speciale consegna. Nelle immagini, è possibile vedere il 21enne, originario di Chiavasso (Torino), mentre lascia alcuni pacchi ai clochard e si intrattiene a parlare con loro. Con lui, anche altri ragazzi che lo hanno aiutato in questa importante impresa. Il suo gesto ha ovviamente raccolto numerosi consensi. Sul suo profilo Instagram si leggono centinaia di messaggi: "La cosa più bella che ho visto oggi", scrive qualcuno mentre qualcun altro scrive: "Numero uno".

Chi è Khaby Lame

Lame a soli 21 anni è uno dei creator italiani più famosi. Il suo successo è iniziato su TikTok dove pubblica costantemente video ironiche da milioni di visualizzazioni. In particolare, l'influencer commenta con una sua reazione "silenziosa" – Lame infatti non parla mai, ma si limita a commentare con un'espressione – altre clip che sono diventate popolari sulla stessa piattaforma. Grazie alla sua espressività e la sua semplicità, è diventato in poco tempo tra i personaggi più amati e seguiti nel settore.