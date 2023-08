Linda Ferrigno muore a 42 anni in un incidente in moto, il fratello: “Ciao sorellina, fai buon viaggio” Linda Ferrigno è morta a 42 in un incidente stradale sulla strada statale del Sempione. Lascia un bimbo piccolo. Il fratello ha scritto su Facebook: “Fai buon viaggio”.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Linda Ferrigno, originaria di Bollate a attualmente residente a Nerviano, entrambi comuni della provincia di Milano, è morta sabato 29 luglio in un tragico incidente in moto sul Sempione, al confine tra Pogliano Milanese. Il fratello Clemente ha affidato a Facebook un ricordo della sorella, che lascia un bambino ancora piccolo: "Fai buon viaggio. Ti terrò sempre nel mio cuore, hai lasciato un vuoto. Ora sei un angelo".

L'incidente in moto sul Sempione

Sabato scorso, 29 luglio, Linda Ferrigno stava percorrendo la Strada Statale 33, anche detta del Sempione, in direzione Rho. Nel tratto fra Pogliano Milanese e Nerviano, dove abitava, quando si è improvvisamente scontrata con un'auto che proveniva nel senso opposto. La donna, di appena 42 anni, è stata sbalzata per diversi metri a causa del forte impatto con l'altro veicolo. Poi, atterrata sull'asfalto, è morta sul colpo.

Quando è arrivata l'ambulanza e l'elisoccorso non c'è, infatti, stato nulla da fare e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso e rimuovere il cadavere. Nel frattempo sono anche arrivati i carabinieri che stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilità per la morte della 42enne, che lascia un bambino ancora di pochi anni.

L'addio del fratello Clemente

Il fratello Clemente ha affidato ai social network un lungo ricordo della sorella: "Ciao sorellina, fai buon viaggio. Ti terrò sempre nel mio cuore, hai lasciato un vuoto. Ora sei un angelo. Eri troppo giovane. Ora sei lassù con papà". I due fratelli avevano, infatti, perso da poco anche il padre. “Sono senza un grammo di forza, non riesco a respirare. Troppo dolore. Adesso fai compagnia a papà, scherzate e ridete in paradiso", continua Clemente Ferrigno.