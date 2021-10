Limbiate, cosparge la moglie di benzina e le dà fuoco: la donna salvata dal figlio Un uomo di 40 anni è stato arrestato per aver cosparso la moglie di benzina e ha tentato di darle fuoco: è successo i giorni scorsi a Limbiate, paese in provincia di Monza e Brianza. La donna ha fatto in tempo a spogliarsi e a gettare via i vestiti: in suo soccorso è intervenuto il figlio che ha immediatamente chiamato i carabinieri e ha fatto arrestare il padre.

A cura di Giorgia Venturini

Ha cosparso la moglie di benzina e le ha dato fuoco. A salvare la donna è stato il figlio della coppia. Sono stati momenti di panico quelli vissuti nei giorni scorsi a Limbiate, paese in provincia di Monza e Brianza: qui si è sfiorata la tragedia al termine di una lite tra marito e moglie. Fortunatamente evitata grazie all'intervento del figlio e dei carabinieri.

La donna ha fatto in tempo a togliersi i vestiti bagnati di benzina

Stando alle prime informazioni fornite dai militari, il marito, un quarantenne incensurato di origini ucraine ma da anni residente con la famiglia a Limbiate, ha discusso con la moglie prima di uscire di casa. Dopo poco è tornato con un contenitore pieno di liquido infiammabile che ha iniziato a gettare addosso alla donna. Una volta finita la tanica l'uomo ha accesso l'accendino e ha dato fuoco alla moglie: questa fortunatamente ha fatto in tempo a togliersi i vestiti e a gettarli via prima che tutto il corpo prendesse fuoco. Le fiamme però hanno invaso il bagno.

Il marito è stato arrestato

Ad allertare i carabinieri di Desio è stato il figlio della coppia: i miliari sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco che hanno spento il principio di incendio in bagno. Fortunatamente la donna ha riportato solo lievi escoriazioni: è stata soccorsa sul posto e trasportata per tutti gli accertamenti all'ospedale Niguarda di Milano. Intanto dopo il tentato omicidio nei confronti della donna il marito 40enne si è dato alla fuga. Fuga che però è durata solo pochi minuti: i carabinieri lo hanno subito rintracciato e per lui sono scattate la manette. Dovrà ora spiegare tutto quanto accaduto davanti ai giudici.