Lentate sul Seveso, troppo lunga la coda per il tampone: cliente ferisce alla testa il farmacista Un farmacista è finito in ospedale dopo che un cliente, innervosito per la lunga coda per i tamponi, ha tirato contro il plexiglass del bancone una scatola di proteine ferendo alla testa il farmacista.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di tensione alla farmacia di Camnago, frazione di Lentate sul Seveso, in Brianza. Qui un cliente si era spazientito per la troppa attesa per un tampone, così ha cercato di superare la coda. Ma quando è stato ripreso ha iniziato a lanciare una scatola di proteine che ha trovato nel negozio contro il farmacista colpendolo alla testa.

La dinamica di quanto accaduto

È quello che è accaduto poco prima delle 18 di giovedì 27 gennaio nella farmacia di viale Italia. Stando a quanto spiega Il Cittadino di Monza e Brianza, il cliente si è innervosito per la coda che si forma fuori dalla farmacia in attesa del tampone. La farmacia a quell'ora era piena di clienti e, come tutti i giorni e come richiedono i tempi di attesa per un tampone rapido, viene sottoposto a tampone un cliente ogni 15 minuti. Al giornale locale il farmacista ha raccontato: "Si è presentato un nostro cliente abituale, sui 50 anni. L’appuntamento per lui è a mezzogiorno insieme a un collega di lavoro, un accordo che abbiamo direttamente con la ditta dove sono dipendenti". Poi quel giorno le cose sono andate diversamente: "Il collega si è sottoposto a tampone, il cinquantenne forse aveva fretta, se n’è andato prima del suo turno e si è presentato in serata".

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri

Quando il farmacista lo ha invitato a rispettare la fila, l'uomo ha impugnato una confezione di esposizione con all'interno delle proteine e l'ha lanciato contro il farmacista. Subito sono stati chiamati i soccorsi: è stato medicato sul posto e si è presentato qualche ora dopo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri: "Non è mai successo nulla di simile prima. Sporgerò denuncia per quanto accaduto", conclude il farmacista.