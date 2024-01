Le svaligiano casa e rubano l’urna funeraria del fratello, l’appello: “Ridatecela, non è il tesoro che cercate” Una banda di ladri ha svaligiato una casa nel Pavese portando via anche un’urna funeraria. La sorella del defunto ha lanciato un appello su Facebook per riavere le ceneri: “Vi sarà bastato un minuto per capire che non conteneva il vostro tesoro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Lo scorso 20 dicembre una banda di ladri si è introdotta in un'abitazione di Belgioioso, in provincia di Pavia, approfittando di alcune ore di assenza della famiglia. I malviventi, tra le 19:30 e le 20:30, sono riusciti a portare via diversi oggetti di valore. Tra questi, una cassetta di legno trovata sul comodino della camera da letto che, probabilmente, credevano custodisse preziosi di vario genere. In realtà, era l'urna funeraria blindata che conteneva le ceneri di un 64enne, marito della padrona di casa. "Chissà che tesoro avete pensato di trovare", ha commentato la sorella del defunto, "sicuramente ve ne siete sbarazzati lasciandola in mezzo a un campo, speriamo che in qualche modo il nostro tesoro torni a casa".

Il furto dell'urna funeraria

La banda in pochi minuti è riuscita a impadronirsi di qualche gioiello, un anello, una collana di bigiotteria dal valore di una manciata di euro e anche la fede di nozze del defunto. L'uomo, cui ceneri erano custodite in una cassetta di legno blindata, era il marito della padrona di casa deceduto un anno e mezzo fa a causa di un tumore fulminante al fegato.

"Un marito, padre, fratello, genero, cognato, zio, amico che ha arricchito la vita di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile", ha ricordato la sorella del defunto con un lungo post pubblicato su Facebook. La donna, parte di una famiglia molto conosciuta in paese, ha voluto lanciare così un appello affinché si riesca a recuperare l'urna.

"I ricordi non ce li porta via nessuno"

"Vi sarà bastato un minuto per capire che la cassettina non conteneva il vostro tesoro e, quindi, ve ne sarete sbarazzati", ha detto rivolgendosi ai ladri, "in un certo senso avevate ragione, conteneva davvero un tesoro inestimabile, ma non quello che avevate immaginato".

Nella speranza che qualcuno riesca a individuare l'urna abbandonata, la sorella del funto ha assicurato: "Noi andremo avanti. I ricordi, quelli veri, quelle delle persone, dei momenti importanti, delle esperienze condivise, non ce li porta via nessuno".