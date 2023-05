“Le persone si lamentano se pagano un tour di un’ora 10 euro”: lo sfogo della guida turistica Laura, guida turistica a Milano, si è sfogata in un lungo post su Facebook: “Le persone si lamentano se pagano 10 euro per una visita guidata, ho ricevuto tante critiche e richieste di sconti. Siamo davvero sicuri di meritarci l’arte e la cultura in Italia?”.

La vigna di Leonardo (Milano)

"Un post tragicomico". Ma, forse, più realistico che mai. È quello di Laura, guida turistica abilitata e blogger fondatrice della pagina social Arte Milano. Che si lascia andare a un lungo sfogo sui social, tra ironia e verità. "Non siamo disposti a pagare neanche 10 euro per un tour di un'ora, e la gente pensa spesso di saperne di più di te. Siamo davvero sicuri di meritarci l'arte e la cultura in Italia?".

"A ciascuno il suo mestiere"

Il tutto nasce dopo la creazione dell'evento online previsto per questa domenica "Casa degli Atellani e vigna di Leonardo", un tour alla scoperta dell'antica dimora rinascimentale appartenuta a Ludovico il Moro e del vigneto che sorge nel giardino, un angolo di verde donato dal duca in persona a Leonardo Da Vinci alla fine del Quattrocento. "Puntualmente arriva chi dice che non è di Leonardo, pur facendo tutt'altro mestiere -e direi a ognuno il suo: ho studiato 15 anni per cosa?".

Le lamentele per 10 euro di visita guidata

Ma Laura, con tono sarcastico, non sottolinea solo la presunzione dei potenziali clienti. "Una serie infinite di persone che si lamentano per ben 10 euro ( massimo 12) di visita guidata di un'ora. Capisco che in più ci sia il biglietto ma quello non dipende da me, quindi direi che tutto sommato pagare uno storico d'arte meno di una donna delle pulizie non è un gran modo per valorizzare la nostra cultura. Sono verità scomode, ma vanno dette per sensibilizzare le persone". Precisando: "E tutto questo nonostante abbia messo già omaggi per bimbi, sconti per chi è iscritto alla newsletter e altre agevolazioni".

"Altri sconti per venire incontro non mi venivano in mente, altrimenti da Arte Milano a Fatebenefratelli è un attimo", conclude con una battuta. "Ma io, alla fine, non me la prendo e faccio questo post tragicomico. Vi voglio bene lo stesso". E chissà se il post tragicomico, adesso, non spingerà chi di dovere a riflettere un po'.