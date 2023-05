“L’auto ha fatto un salto di mezzo metro”: Massimo Boldi racconta a Fanpage.it l’incidente a Milano Massimo Boldi racconta a Fanpage.it l’incidente che ha avuto venerdì sera a Milano e ringrazia i fan che lo hanno aiutato: “Ho capito che sono ancora nel cuore delle persone”.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Massimo Boldi ci tiene a ringraziare le tante persone che la sera di venerdì 12 marzo lo hanno aiutato dopo l'incidente che ha avuto con la sua auto in centro a Milano. E lo fa tramite Fanpage.it: "È bello vedere che in tanti, anche giovani, mi vogliono ancora bene anche se non faccio film da due anni".

L'incidente a Milano

"Ero andato via da una cena verso le 23,30 per tornare a casa. Quella sera pioveva e mentre percorrevo viale Tunisia – racconta Boldi a Fanpage.it -, dopo aver superato via Spallanzani, ero sovrappensiero e non mi sono accorto che sono finito sulle rotaie del tram."

"Ho visto che l'asfalto era particolarmente lucido e non ho fatto in tempo a pensare di essere finito nella carreggiata riservata ai tram che ho iniziato a sentire il pianale dell'auto che urtava contro le rotaie", continua il noto attore.

"L'auto – aggiunge – ha fatto un salto di quasi mezzo metro e poi, stupidamente, ho continuato ad andare dritto, sperando di superare le rotaie. Invece mi sono impantanato con le ruote nel fango".

L'aiuto dei fan

"Nel frattempo è arrivato il tram nell'altro senso di marcia e il tranviere si è subito fermato per aiutarmi. Io ero un po' imbambolato, non sapevo bene cosa fare", ammette Boldi. Ma per fortuna la sua simpatia è rimasta nel cuore di tutti.

"Molte persone che passavano, con l'auto o a piedi, mi riconoscevano e mi salutavano ‘uè cipollino'. Poi hanno visto che mi stavo un po' disperando e quindi si sono fermati ad aiutarmi".

"Un ragazzo, uno studente di ingegneria se non ricordo male, ha proposto di prendere due assi per non far slittare le ruote. E un antro signore ha tirato fuori due cartoni che aveva in auto. Gli altri hanno spinto e, così, abbiamo tirato fuori l'auto dal guado".

L'auto è danneggiata ma Massimo Boldi è comunque riuscito a tornare a casa e questa disavventura, in cui nessuno si è fatto male, è diventata anche un'occasione per lui per costatare l'affetto delle persone.

"Nonostante non faccia film da tre anni, per via del Covid, ho capito che sono ancora nel cuore delle persone, anche dei più giovani. Li ringrazio davvero tanto per l'aiuto che mi hanno dato e per l'affetto dimostrato".

E poi rincuora i fan: "Tranquilli, prima o poi tornerò sul grande schermo".