L’Anticiclone Hannibal colpisce anche Milano: nel weekend la temperatura massima toccherà i 35 gradi Il prossimo weekend, la città di Milano dovrà fare i conti con la prima afa e con temperature che raggiungeranno i 35 gradi centigradi.

A cura di Redazione Meteo

L'Anticiclone Hannibal sta colpendo l'Italia e, come conseguenza, sta facendo salire le temperature tanto che per il prossimo weekend si prevedono picchi fino ai 34-35 gradi centigradi. Questa "minaccia climatica" – che aveva già interessato il Paese alcuni anni fa – arriva dall'Africa. L'aumento delle temperature che ne conseguirà, costringerà la Pianura padana a vivere un'estate in anticipo. Le precipitazioni delle scorse settimane tornano quindi a essere – ancora una volta – solo un lontano ricordo.

Temperature ai livelli di luglio

In base a quanto hanno rivelato gli esperti del sito IlMeteo.it, il caldo sarà reso ancora più insopportabile dalla prima afa. Già in questo ultimo weekend, il capoluogo meneghino si è trovato a fare i conti con il primo caldo superando per la prima volta i trenta gradi. Una condizione, a quanto pare, sopportabile rispetto a quello che bisognerà aspettarsi da sabato: per gli esperti infatti si avranno temperature sui livelli di luglio. Una conseguenza dovuta a una specie di blocco anticiclonico che provocherà prolungate ondate di calore.

Le previsioni meteo per domani, martedì 17 maggio

Già nella giornata di domani, martedì 17 maggio, a Milano ci sarà cielo sereno con temperature – sia minime che massime – in rialzo. Le prime si attesteranno attorno ai 17 gradi centigradi mentre le seconde attorno ai 31 gradi centigradi e sarà così per tutta la settimana fino al weekend dove si toccheranno i 35 gradi: "Si tratterà di una fase climatica davvero anomala: in questo periodo le temperature massime medie oscillano in genere sui 20/24 gradi", spiegano gli esperti.