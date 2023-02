L’altezza dei milanesi è sempre uguale da millenni: “Perché a Milano si vive meglio” Quanto sono alti i milanesi? Lo dice l’ultima ricerca dell’Università Statale: 158 cm circa per le donne e intorno ai 169 cm per gli uomini, statura invariata nei secoli. Il motivo? Non solo genetica ma anche benessere, cibo, mura contro le invasioni e ospedali che garantivano la cura anche dei ceti più poveri.

L’Università degli Studi di Milano

Quanto sono alti i milanesi? Lo rivela l'ultima ricerca dell'Università Statale: 158 centimetri circa per le donne, e intorno ai 169 centimetri per gli uomini. Con un ulteriore dato sorprendente, ovvero che da centinaia di anni, se non da millenni, questa statura media non ha mai subito variazioni. Tutto il contrario di ciò che è avvenuto in ogni altra popolazione.

La motivazione? "Milano, negli anni, ha garantito migliori condizioni di vita".

Lo studio dell'Università Statale di Milano

L'analisi è stata condotta su oltre 500 individui sepolti a Milano negli ultimi 2mila anni, dall’Età Romana a oggi, oggi esposti al Museo Musa della Statale esaminati dai ricercatori del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano: la statura dei maschi nei campioni analizzati variava tra 152 e 195,4 centimetri, con una media di 168.5 centimetri, simile in tutte le epoche.

Per le donne, viceversa, oscillava tra 143,5 e 177,6 centimetri, con una media sempre statica di 157,8 centimetri. Lo studio, coordinato dalla paleopatologa Lucie Biehler- Gomez, è stato anche pubblicato su Scientific Reports.

"A Milano migliori condizioni di vita per gli abitanti"

L’altezza degli abitanti di Milano, insomma, non è variata nei secoli: un milanese del Medioevo, come struttura, sarebbe in tutto e per tutto identico a un milanese contemporaneo. "Milano ha garantito migliori condizioni di vita negli anni", ha raccontato la professoressa Biehler-Gomez.

Sì, perché la statura umana, è determinata sia dalla genetica che dalle influenze ambientali, ed è spesso utilizzata come indicatore della salute e delle dinamiche sociali delle antiche popolazioni.

Ci sono infatti altri fattori che concorrono a influenzare la statura, oltre ai geni. La nutrizione, per esempio, è un aspetto importante. Così come le mura che hanno protetto Milano dalle invasioni e gli ospedali (come la Ca' Granda) che garantivano la cura anche delle fasce di popolazione più povere.

Il caso unico di Milano

Un dato che, a quanto pare, riguarda solo la realtà di Milano. "Ci sono studi, in Europa, che vedono un’oscillazione ben definita della statura nel tempo, con valori più alti in Età Romana e nell’Alto Medioevo, più bassi tra Basso Medioevo e Età Moderna e nuovamente più alti in epoca contemporanea", le parole della professoressa. "Il nostro intento era verificare se la popolazione di Milano seguisse questa tendenza". E invece, si è confermata un caso più unico che raro.