La vita in carcere di Patrizia Reggiani, condannata per l'omicidio Gucci: la sveglia tardi, il furetto, le passeggiate al sole Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell'omicidio dell'ex marito Murizio Gucci, ha trascorso 17 anni nel carcere di San Vittore o, come lo chiamava lei, il "Victor's Residence". In cella le fu permesso di tenere un furetto da compagnia le fu riservato un trattamento speciale: "Dormivo fino a tardi, mi lavavo e scendevo in giardino a prendere il sole"

Per lei San Vittore era una prigione dorata, uno spazio di tranquillità che aveva soprannominato "Victor's Residence": neanche il carcere dove ha trascorso 17 anni della sua vita è riuscito a turbare l'animo di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, condannata a 26 anni di reclusione come mandate del suo omicidio avvenuto nel 1995. Tanto che il suo avvocato Daniele Pizzi avrebbe detto di lei: "Il carcere non l’ha cambiata, anzi è stata lei a cambiare il carcere". Nel 2011 le fu offerta la possibilità di un lavoro in libertà vigilata, ma la lei rifiutò dicendo: "Non ho mai lavorato in vita mia e non inizierò di certo adesso". Nel 2014 fu affidata ai servizi sociali e nel 2017 fu definitivamente scarcerata per buona condotta.

Reggiani ha sempre ricordato con piacere gli anni trascorsi nelle celle di San Vittore, nel quale si vantò di aver ricevuto un trattamento speciale, come racconta nel documentario pubblicato da Discovery+: "Dormivo fino a tardi, mi lavavo e scendevo in giardino a prendere il sole". Tra i suoi benefit anche la compagnia di un furetto, con il quale era solita passeggiare nel cortile del carcere. Lei sostiene di avere sempre avuto un ottimo rapporto anche con le altre detenute, a cui portava "trucchi, rossetti, profumi".

Uno stile di vita fatto di agi che "Lady Gucci" ha continuato a nutrire anche dopo essere uscita dal carcere: una volta fuori di prigione, Reggiani si è trasferita nella villa Martinelli, nel quartiere Guastalla di Milano. Stando alle ultime informazioni che si hanno su di lei, sarebbe solita trascorrere le sue giornate in compagnia di un pappagallo e di un cane. Rimane appassionata di moda e spesso passeggia in via Monte Napoleone, che lei stessa ha definito la sua zona preferita della città.