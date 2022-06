La truffa telefonica del finto dottore: un’altra anziana raggirata. Come funziona la trappola Si sono spacciati per un dottore e per sua figlia, bisognosa di cure. Così una 84enne di Varese è caduta nell’inganno orchestrato da due truffatori, che hanno agito anche una settimana fa. Nel mirino le anziane della zona.

Foto di repertorio

Prima hanno chiamato sul telefono fisso, spacciandosi per un dottore e per sua figlia. E dopo tre quarti d'ora di chiamata, hanno convinto un'anziana di Varese a farsi consegnare ben 5 mila euro in contanti e circa 350 grammi tra ori e gioielli di famiglia. Non è la prima volta che accade, in zona.

Come funziona la truffa

Lo schema è sempre quello. Una telefonata, sul numero fisso di casa, di una persona che si qualifica come medico e chiede denaro per le cure della figlia, in vacanza in Toscana. La quale ha una malattia rara e complicata che richiede l'acquisto di medicinali costosi, acquistabili solamente in Svizzera.

Poi arrivano i rinforzi. Subito dopo chiama un'altra voce, sedicente figlia del dottore che ha appena attaccato la cornetta: conferma la versione della telefonata precedente, e si unisce anche lei nel coro di richiesta di aiuto. Dice di parlare tra le corsie dell'ospedale, e che le sue parole probabilmente non si comprendono bene perché in quel momento è con la mascherina, o con la bombola dell'ossigeno.

L'anziana è in grado di intendere e di volere

Risultato? Che dopo tre quarti d'ora di telefonata, tra pianti e preghiere, l'84enne ha consegnato ai due truffatori migliaia di euro e svariati monili preziosi. Circonvenzione di incapace? No: la donna, affiancata dal marito coetaneo, è perfettamente lucida. A fare leva sui suoi sentimenti, e a convincerla dunque a fidarsi di due sconosciuti al telefono, è stata la capacità di persuasione del finto dottore. L'abile racconto di una storia straziante, la richiesta disperata di un padre – uno specchiato professionista, una brava persona – che chiede solo che la figlia possa avere la possibilità di continuare a vivere. Come dunque poter rimanere impassibili davanti a tutto ciò?

Avevano già agito

La famiglia ha poi sporto denuncia. Ma un caso identico è avvenuto proprio una settimana fa nella vicina Travedona Monate: quella volta però i due, invece di giocare a dottore e figlia, hanno interpretato zio e giovane nipote in difficoltà economiche. Identico il copione, prima la telefonata di supplica e poi la richiesta di scendere un attimo per consegnare il malloppo.