La tiktoker ucraina Valerish incontra il sindaco Sala: “Grazie all’Italia e a chi ci aiuta” La giovane Tiktoker ucraina Valerish, che ha raccontato i primi giorni della guerra dalla sua città, Chernihiv, ha incontrato il sindaco Sala: “Grazie all’Italia e alle persone che supportano i cittadini ucraini”.

A cura di Francesco Loiacono

Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, lo scorso 24 febbraio, si sta molto dibattendo su quanto uno dei social network più utilizzati dai giovani, TikTok, abbia contribuito al racconto della guerra. Ne è un esempio il modo in cui l'ucraina Valeria Shashenok, che ha 20 anni e sui social si fa chiamare Valerish (su Instagram trovate il suo profilo come valerisssh), ha raccontato i primi giorni del conflitto. I suoi video da Chernihiv, la sua città, sono diventati in poco tempo virali: mostravano la quotidianità di una ragazza alle prese con una città bombardata dagli invasori, senza nascondere gli aspetti dolorosi ma senza rinunciare alle musichette o all'ironia che contraddistinguono questo social.

Purtroppo anche Valerish è dovuta fuggire dalla sua città in fiamme, dove invece è rimasta la sua famiglia. Lei ha prima raggiunto la Polonia e poi è arrivata a Milano, dove è ospitata dalla famiglia di un'altra famosa TikToker, Sofia Viscardi. Proprio a Milano nella mattina di ieri Valerish è stata ospite del sindaco Beppe Sala a Palazzo Marino, sede del Comune. La TikToker ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae assieme a Sala mentre entrambi fanno il gesto della vittoria con le dita. "Abbiamo parlato del nostro ‘amore' per la Russia e di come aiutare la mia città – ha scritto Valerish -. Credo che l'associazione di volontari ‘Palyanitsya' (che si occupa di raccogliere fondi per gli abitanti di Chernihiv, ndr) adesso abbia ancora più forza. Grazie all'Italia e a chi sostiene il popolo ucraino". In serata poi Valerish è andata a Roma, ospite del programma tv "Propaganda live", in onda su La7.