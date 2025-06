La Statale di Milano sposta il Dipartimento di Matematica dopo le proteste degli studenti: dove sarà la nuova sede

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Gli studenti in protesta all'esterno del Palazzo delle Scienze a Milano (foto di Fanpage.it)

Dopo le proteste degli studenti del Dipartimento di Matematica, l'Università Statale ha comunicato che a partire dal prossimo lunedì, il 16 giugno 2025, tutte le attività didattiche del Dipartimento saranno spostate nelle sedi di via Valvassori Peroni 21, via Mangiagalli 25 e di Golgi e Celoria. La motivazione, arrivata con un "leggero" ritardo, si basa sulla constatazione che i "cantieri sarebbero incompatibili con le attività didattiche".

Dalla scorsa settimana decine di studenti, insieme ai rappresentanti delle varie liste universitarie, ogni mattina si sono ritrovati in via Saldini (sede dell'attuale Dipartimento di Matematica dell'ateneo), in zona Città Studi, dove i giovani universitari hanno allestito un'area studio lungo la strada, portando libri, tavoli e sedie. Come spiegato a Fanpage.it, il motivo è che dal agosto del 2024 la biblioteca del Dipartimento di Matematica, di fatto l'aula studio più capiente del Dipartimento, sarebbe inagibile. "Ci avevano detto che l'avrebbero riaperta a fine settembre, in tempo con l'inizio del semestre", ha ricordato Davide Gatti, della lista dipartimentale ‘Ideale', "poi la scadenza è slittata a metà novembre e alla fine siamo rimasti tutto l'anno accademico senza biblioteca".

In risposta a tali proteste, è, infine, arrivata la decisione dell'Università, assunta per decreto rettorale, che specifica: "Si precisa che le caratteristiche architettoniche e tecnico funzionali dell’edificio storico di Palazzo Scienze richiedono interventi di notevole complessità, risultati incompatibili con il regolare svolgimento delle attività didattiche e di studio, pur nella permanenza dell’agibilità degli spazi. La possibilità di conciliare lo svolgimento dei lavori con la permanenza delle attività in loco – in risposta alla preferenza più volte espressa dal Dipartimento di Matematica – risulta definitivamente preclusa".

Da qui, la decisione necessaria del Dipartimento di spostare, almeno temporaneamente, gli studenti di Matematica che da via Saldini si trasferiscono in nelle sedi di via Valvassori Peroni 21, via Mangiagalli 25 e di Golgi e Celoria dove, finalmente, potranno avere spazi consoni allo studio universitario.