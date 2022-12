La scaletta del concerto di Salmo a Milano il 12 dicembre: l’ordine delle canzoni Alle 21 di questa sera, lunedì 12 dicembre, inizierà il concerto di Salmo al Mediolanum Forum di Assago. Sul palco insieme alla band Le Carie, nel suo Flop tour il rapper sardo porterà anche i successi degli album precedenti. Già sold out, tornerà a Milano il 20 marzo 2023.

A cura di Enrico Spaccini

Salmo, o Maurizio Pisciottu, torna a Milano e lo fa con il suo nuovo Flop tour. Questa sera, lunedì 12 dicembre, il rapper di Olbia salirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago insieme alla band Le Carie: "Sono la mia squadra, sul palco l'alchimia si trasforma in carica". La prima canzone suonerà a partire dalle 21, a cinque mesi di distanza dal concerto del 5 luglio nello stadio di San Siro davanti a 50mila spettatori.

Come suggerito dal titolo, colonna portante dell'evento sarà "Flop", l'album pubblicato nel 2021. Non mancano, però, alcuni brani del precedente "Playlist", come 90 min e Stai zitto. Ci saranno sicuramente anche alcuni dei suoi più grandi successi del passato, come Russel Crowe, Hellvisback e Perdonami che andranno a intrecciarsi con i debutti live di alcuni brani tratti da "Salmo Unplugged". Registrato in presa diretta sulla terrazza del club Baja Sardinia, è stato definito dal rapper come "una delle cose più belle che abbia fatto".

Con lui ci sarà ancora la band Le Carie con Daniele Mungai (Frenetik) e Marco Azara alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, il polistrumentista Riccardo Puddu e lo storico membro dei Linea 77 Davide Pavanello. Sold out da diverso tempo, questo concerto al Mediolanum Forum di Assago sarà riproposto il 20 marzo 2023.

Le canzoni in scaletta al concerto di Salmo al Forum d'Assago