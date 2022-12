La scaletta del concerto dei Simply Red a Milano il 16 dicembre: l’ordine delle canzoni I Simply Red sono in concerto oggi, venerdì 16 dicembre 2022 a Milano, al Mediolanum Forum d’Assago di Milano. Tra i loro brani più importanti che verranno eseguiti stasera ci saranno: “Come to my aid”, “Stars”, “Fairground”. Il concerto inizierà alle 20. Ad aprirlo ci sarà la cantante Mica Paris.

A cura di Ilaria Quattrone

I Simply Red sono in concerto oggi, venerdì 16 dicembre 2022 a Milano, nella cornice del Mediolanum Forum d'Assago. Questa è l'ultima tappa del tour Blue Eyed Soul Tour. Il concerto era previsto inizialmente per il 2020 ed è stato poi posticipato al 2021 e finalmente in programma oggi. La formazione originale si è poi dissolta nel 1996: accanto al cantante, è rimasto solo il sassofonista Ian Kirkham. Il resto della band è stata sostituita, nel corso degli anni, da una ventina di musicisti: attualmente al basso c'è Steve Lewinson, alla chitarra c'è Kenji Suzuki, Kevin Robinson ai fiati, Dave Clayton alle tastiere e Roman Roth alla batteria. Tra i loro brani più importanti: “Come to my aid”, “Stars”, “Fairground”.

Il concerto inizierà alle 20 e ad aprirlo, stando alle ultime notizie, sarà la cantante inglese Mica Paris.

L'ordine delle canzoni in scaletta al concerto dei Simply Red a Forum d'Assago

Nella giornata di oggi, tra i brani più importanti troviamo proprio Stars e ancora The right thing. Brani che hanno fatto cantare e ballare oltre 600mila fan in tutta Europa. Di seguito la scaletta dei brani che questa sera dovrebbe allietare i fan dei Simply Red che presumibilmente sono arrivati da tutta Italia: