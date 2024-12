La polemica sulle luminarie di Natale in centro a Mulazzano: “Si legge anche Decima Mas”

video suggerito

Il Comune di Mulazzano (Lodi), come da tradizione, decora il centro con le luminarie di Natale. Ma subito scoppia la polemica tra i banchi dell'opposizione per una scritta in particolare: "Si scrive XMAS e si legge Christmas, ma anche Decima Mas".

La discussione che in questi primi giorni di dicembre ha animato il paesino del Lodigiano è arrivata fino a Roma, e per la precisione agli occhi e alle orecchie del vicepremier leghista Matteo Salvini. Che attraverso un post social ha sentenziato: "Ma questi di sinistra non hanno niente di meglio da fare? È surreale".

A lanciare "l'allarme Vannacci" è stata la lista Mulazzano Civica, guidata dall'ex sindaca Silvia Giudici. Che insieme ai colleghi di minoranza ha firmato una lettera aperta indirizzata al primo cittadino, a tutto il consiglio comunale, ai concittadini e al Prefetto di Lodi. "Sappiamo benissimo cosa vuol dire la scritta in inglese, ma non siamo i soli ad aver visto un richiamo alla X Mas e in molti si sono sentiti toccati", ha spiegato la consigliera di minoranza. "Nell'equivoco, meglio evitare. Una scritta in italiano sarebbe stata decisamente meglio".

"Il Natale non ha bandiere e non ha colori, è di grandi e piccoli. Il Natale è di tutti", è intervenuto il sindaco Michael Gola, eletto con il centrodestra in quota Fratelli d'Italia e intenzionato a non rimuovere la scritta luminosa in inglese. "Il mio grande appello è quello di non trasformare una luce in una polemica, di non vedere il male dove non c'è. Vediamo il Natale per quello che è davvero: un momento di gioia da dedicare a tutti".