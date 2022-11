La madre di Elisandra, scomparsa nel nulla: “Si era rasata per far entrare energia nella sua testa” Elisandra ha 31 anni ed è scomparsa lo scorso ottobre tra Lodi e Milano: nessuno ha più avuto sue notizie. Negli ultimi mesi avrebbe iniziato ad approcciare a pratiche e teorie di medicina alternativa.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Chi l’ha visto

Elisandra Delfino Chacon ha 31 anni ed è scomparsa il 13 ottobre 2022 da Livraga, comune in provincia di Lodi. A lanciare un appello, tramite la trasmissione "Chi l'ha visto?" in onda su RaiTre, è la madre. La donna ha raccontato gli ultimi mesi della 31enne: "Ha deciso di tagliare i capelli per far entrare energia nella sua testa".

L'allarme è partito il 20 ottobre da Cuba: era il giorno del compleanno della nonna. La ragazza però non le avrebbe fatto nemmeno una telefonata. Un appuntamento che lei non avrebbe mai mancato: "Per favore Elisandra, non ho più forza per continuare a parlare. Dammi un segnale", dice la nonna.

La medicina alternativa

Così come raccontato anche dal coinquilino, la donna negli ultimi mesi si sarebbe approcciata a filosofie e pratiche di medicina alternativa. In uno dei suoi quaderni sono stati trovati numeri, simboli ed elementi che fanno riferimento al potere della mente.

La madre ha raccontato che nell'ultimo periodo la figlia era molto cambiata: sempre curata e ben vestita, aveva deciso di rasarsi. "In quel momento, l'ho guardata e pensato che avessi perso mia figlia". La ragazza, dopo essersi tagliata i capelli, si è trasferita a Milano a casa di Leandro, conosciuto tramite un'amica in comune.

Così ha lasciato il lavoro

In poco tempo trova lavoro vicino casa, ma nonostante questo era più il tempo che trascorreva nell'appartamento seduta sul divano che in altri luoghi: "Ascoltava tutti i giorni, questi discorsi motivazionali in cui veniva detto che tu sei Dio e che puoi fare tutto".

A un certo punto decide di lasciare il lavoro. Al titolare del ristorante, dice di doversi licenziare perché non aveva più una casa. Il coinquilino racconta invece "A Chi l'ha visto?" che avrebbe raccontato al gestore che qualcuno la stava minacciando. Su queste affermazioni gravitano molti dubbi e interrogativi.

L'appello di mamma e nonna

Il 14 ottobre Elisandra avrebbe lasciato l'appartamento: “Quella notte sono andata a dormire. La mattina mi sono svegliato per alcuni rumori. Ho pensato solo che fosse andata a lavorare”. Invece la ragazza avrebbe preso tutte le sue cose e sarebbe andata via. Avrebbe lasciato solo una valigia con alcuni oggetti e soprattutto agendine in cui si trovano frasi riprese da testi di medicina alternativa.

"Cara Elisandra se non vuoi più essere cercata, facci solo sapere se stai bene: i tuoi cari vogliono sentirlo dalla tua voce", dicono mamma e nonna. Tra i segni particolari che potrebbero essere utili a ritrovarla, Elisandra ha una cicatrice sulle labbra e un tatuaggio sulla parte inferiore della schiena con il nome "Fredy".