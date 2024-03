La classifica dei migliori ospedali al mondo nel 2024: quali sono e dove si posizionano quelli lombardi Newsweek e Statista in questi giorni hanno stilato la sesta classifica annuale dei migliori ospedali del mondo: è stata possibile analizzando i dati raccolti su 2.400 ospedali in 30 Paesi. Ecco dove si posizionano gli ospedali lombardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Due ospedali milanese si trovano sul podio nella classifica delle migliori strutture sanitarie italiane. Sono il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e il IRCCS Ospedale San Raffaele Gruppo San Donato che si trovano rispettivamente al secondo e al terzo posto. Sono battuti solamente dal Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma che guadagna la medaglia d'oro.

Ma Niguarda e San Raffaele non sono gli unici due ospedali lombardi della top ten della eccellenze sanitarie: al quarto posto c'è l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, al settimo posto l'ospedale Policlinico San Matteo di Pavia e al nono posto l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A completare la classifica ci sono gli ospedali di Bologna al quinto posto, di Verona al sesto posto, di Padova all'ottavo posto e di Torino al decimo.

Questa classifica rientra in una più ampia: Newsweek e Statista in questi giorni hanno stilato la sesta classifica annuale dei migliori ospedali del mondo. La classifica è stata possibile analizzando i dati raccolti su 2.400 ospedali in 30 Paesi. Evitando però gli ospedali specializzati. A vantarsi di avere il maggior numero di ospedali premiati sono gli Stati Uniti che possono contare su 420 strutture dell'eccellenza. Il primo ospedale italiano, ovvero il Policlinico Gemelli di Roma, si trova al 35esimo posto nella classifica assoluta. Al 52esimo c'è il Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano; al 57esimo l'Irccss Ospedale San Raffaele-Gruppo San Donato e al 65esimo l'Istituto clinico Humanitas di Rozzano.

Le prime cinque posizioni mondiali sono occupate dal Mayo Clinic, Rochester (Minnesota); Cleveland Clinic, Cleveland (Ohio); Toronto General – University Health Network, Toronto (Canada); The Johns Hopkins Hospital, Baltimore (Maryland); Massachusetts General Hospital, Boston (Massachussetts). Ma su che parametri viene decisa la classifica?

Stando a quanto precisato da Newsweek e Statista, i punteggi di ciascuna struttura si basano su un sondaggio online somministrato a 85mila tra medici, dirigenti ospedalieri, operatori sanitari, ma anche sui dati pubblici provenienti dai questionari effettuati sui pazienti dopo il ricovero.

I parametri si concentrano sul livello di igiene e sicurezza, il grado di soddisfazione per le cure ricevute, il rapporto pazienti-medici, ma anche l'uso che viene fatto dell'intelligenza artificiale per la ricerca medica.