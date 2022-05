La Borsa Italiana ha presentato un’offerta per restare nella storica sede in piazza Affari a Milano La Borsa di Milano vuole restare nella sua storica sede di piazza Affari. Euronext, società che la controlla, avrebbe infatti presentato un’offerta al bando che è scaduto oggi.

Si pensava che la Borsa di Milano potesse cambiare sede abbandonando la storica in piazza Affari, a due passi da piazza Duomo e piazzale Cordusio. Il contratto d'affitto per i 19.000 metri quadri presi in prestito di Palazzo Mezzanotte, dove risiede dal 1932, scadrà alla fine del 2023 e così la proprietaria dell'immobile, la Camera di Commercio, ha aperto un bando per la riassegnazione. La base d'asta per gli spazi è fissata a 6,85 milioni di euro all'anno per sei anni più possibile ulteriore proroga di sei.

Borsa Italiana vuole restare a piazza Affari: presentata offerta per Palazzo Mezzanotte

Nelle scorse settimane non era chiaro se Euronext, proprietaria della Borsa Italiana, avrebbe presentato un'offerta oppure avrebbe rinunciato a Palazzo Mezzanotte per virare su altri edifici. Anzi, quest'ultima ipotesi pareva la più probabile. Oggi, però, l'agenzia Radiocor ha lanciato la notizia secondo la quale la Borsa di Milano avrebbe ufficialmente mandato una busta chiusa con all'interno la propria offerta. La scadenza era fissata in giornata. Secondo quanto riportato da Repubblica, Borsa e Camera di Commercio non hanno confermato né smentito l'indiscrezione, nonostante sul sito ufficiale della Borsa venga rilanciata la notizia di Radiocor. Durante il pomeriggio odierno era fissata l'apertura delle buste per verificare che la documentazione dei partecipanti fosse in regola, così come per la verifica della correttezza formale di offerte e requisiti. Nei prossimi giorni si procederà con l'apertura ufficiale per la valutazione delle offerte economiche ricevute da cui formare una prima graduatoria provvisoria. Alla fine, il processo di assegnazione si concluderà a seguito di eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti.