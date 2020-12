in foto: (Immagine di repertorio)

Aveva fretta di nascere la piccola che a Pietra de' Giorgi, località in Cerronetto in provincia di Pavia, è venuta al mondo su un'ambulanza nella mattinata di oggi, giovedì 24 dicembre, rendendo ancora più speciale la Vigilia di Natale per i suoi genitori. La madre aveva avvertito le doglie già durante la notte, ma solo in mattinata intorno alle 7.15, ha capito di essere entrata in travaglio e ha allertato subito i soccorsi.

La corsa in ospedale si è rivelata del tutto inutile

L'ambulanza, arrivata da Stradella, ha quindi soccorso immediatamente la mamma, una donna di 37 anni alla sua seconda gravidanza. La corsa in ospedale si è però rivelata del tutto inutile. Alle 7.45 la bambina, sana e vitale, è nata infatti a bordo del mezzo facendo così un bel regalo di Natale alla sua famiglia. Sul posto anche un'automedica, giunta da Voghera e chiamata in aiuto al personale dell'ambulanza, arrivata però a parto concluso. Mamma figlia e sono state trasportate al Policlinico San Matteo di Pavia: sono al momento ricoverate, ma entrambe versano in buone condizioni di salute.

A Sannazzaro De' Burgondi mamma partorisce su un'ambulanza

Il lieto evento ricorda un episodio simile verificatosi lo scorso febbraio a Sannazzaro De' Burgondi, sempre in provincia di Pavia. Il piccolo J.M era venuto alla luce intorno alle 3.20 a bordo di un'ambulanza. La madre, anche in questo caso una donna di 37 anni, aveva chiamato i soccorsi nel cuore della notte dicendo di avere le prime doglie. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce D'oro di Sannazzaro con un infermiere. Anche in questo caso, la corsa in ospedale si è rivelata del tutto inutile: la 37enne ha partorito a bordo dell'ambulanza. Mamma e figlio sono stati trasportati all'ospedale San Matteo.