Investito da un ubriaco davanti al fratello, è morto il camionista Francesco Fanelli: lascia tre figli È morto Francesco Fanelli, il camionista 56enne di Treviglio che lo scorso sabato era stato travolto da un’auto davanti agli occhi del fratello. Il conducente della vettura è risultato positivo all’etilometro.

A cura di Francesco Loiacono

(Francesco Fanelli, foto Facebook)

Era stato travolto da un automobilista ubriaco davanti agli occhi del fratello, mentre era intento a scaricare della merce dalla sua auto. Le speranze e le preghiere di amici e famigliari non sono però servite per salvare la vita a Francesco Paolo Fanelli, camionista 56enne di Treviglio, in provincia di Bergamo. L'uomo, che da sabato sera era ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 novembre. I famigliari hanno deciso di donare i suoi organi: un gesto che servirà a salvare la vita ad altre persone. Domani, mercoledì 24 novembre, sono stati fissati i funerali del 56enne, per consentire a parenti e amici di dargli l'ultimo saluto.

Francesco Paolo Fanelli era originario di Mesagne, in provincia di Brindisi, e avrebbe compiuto 57 anni tra pochi giorni. Lascia nel dolore tre figli. Lavorava come conducente di mezzi pesanti per una ditta di Lodi. Sabato sera era fuori dalla casa del fratello in via Mantegna, intento a scaricare alcuni oggetti dall'auto, quando un altro automobilista è piombato addosso alla sua vettura. Nell'impatto il 56enne è rimasto schiacciato tra la sua auto e il muretto di recinzione dell'abitazione, riportando diverse ferite e soprattutto un grave trauma cranico. Nonostante il ricovero d'urgenza in ospedale e i tentativi da parte dei medici, nel pomeriggio di ieri è deceduto. Si aggrava, di conseguenza, la posizione del giovane automobilista che lo ha travolto e ucciso: dagli accertamenti eseguiti dalla polizia stradale di Treviglio è infatti emerso che il giovane conducente è risultato positivo all'etilometro.