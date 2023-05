Inventato a Milano il risotto per celebrare lo scudetto del Napoli: si chiama Mare Fuori Gli chef Angelo Roccavilla e Salvatore Donnarumma hanno inventato il risotto Mare Fuori. Azzurro come il Napoli, fresco vincitore dello scudetto, è arricchito dei sapori del mare partenopeo.

A cura di Enrico Spaccini

Il risotto Mare Fuori (foto da Instagram)

Dopo 33 anni di digiuno, i tifosi del Napoli possono godersi i festeggiamenti del terzo scudetto della squadra partenopea e un risotto ideato per l'occasione. Si tratta del Mare Fuori, un piatto che prende il nome dalla fortunata serie televisiva targata Rai e che mescola i colori caratteristici della formazione napoletana con i sapori del suo mare. E a inventarlo sono stati due chef milanesi.

Gli ideatori del riso Mare Fuori

Sono stati Angelo Roccavilla e Salvatore Donnarumma a creare Mare Fuori. Il colpo di genio non è stato tanto il colorare il riso d'azzurro, cosa che era già stata fatta, ma il riempirlo di pesce e frutti di mare.

Sebbene sia una pietanza originale, e per certi aspetti particolare, si può mangiare veramente. Per chi volesse festeggiare lo scudetto napoletano anche con il gusto, basterà andare al ristorante Cera di Milano, in via Giuseppe Sirtori.

La dedica a Luciano Spalletti

Lo chef Roccavilla, uno dei due ideatori del piatto, ha raccontato di voler dedicare Mare Fuori al suo grande amico: Luciano Spalletti. È stato lui, infatti, il mister di Certaldo a guidare Osimhen e gli altri alla conquista dello scudetto 33 anni dopo la leggenda di Maradona. "Un grande uomo oltre che un allenatore straordinario", ha detto il cuoco intervistato da Nicolò Schira.

Nonostante la milanesità degli chef, "con Napoli ho un feeling speciale, Gigi D'Alessio mi ha pure dedicato una canzone", ha raccontato Roccavilla. Così, dopo il panino azzurro del TikToker Donato De Caprio, il pranzo del tifoso napoletano si arricchisce anche di un primo a base di pesce: "Un omaggio per lo straordinario lavoro culminato in uno scudetto meritatissimo".