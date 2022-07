Invade la corsia opposta, travolge e uccide una mamma di 49 anni davanti alla figlia Tragico incidente a Castelvecchio, in provincia di Cremona, oggi domenica 31 luglio. Hanno perso la vita Maurizio Fioretti e Paola Raimondi.

Ha totalmente invaso la corsia di marcia opposta, per poi schiantarsi contro un'auto che sopraggiungeva nell'altro senso di marcia. Così un anziano di 70 anni questo pomeriggio a Castelverde, in provincia di Cremona, ha ucciso una donna di 49 anni davanti agli occhi della figlia. Anche lui è morto nell'incidente stradale.

L'incidente a Castelverde

Erano da poco passate le 14 di domenica 31 luglio quando l'uomo, di nome Maurizio Fioretti, residente a Cremona, ha improvvisamente perso il controllo della sua auto e invaso la corsia di marcia opposta.

Lì sopraggiungeva Paola Raimondi, di Soncino, con sua figlia di appena 15 anni. Le due donne tornavano dall'outlet di di Fidenza, vicino Parma, dopo avevano trascorso una serena mattinata domenicale di shopping, approfittando dei saldi ancora in corso.

Quando si sono trovate la loro carreggiata di via Bergamo, la ss498, occupata dall'auto dell'uomo non hanno fatto neanche in tempo a ragionare su quanto stesse accadendo e subito c'è stato l'impatto.

La mamma morta davanti alla figlia

L'impatto fra la Fiat Panda dell'anziano e la Lancia Musa delle due due donne è stato talmente forte che entrambi sono rimasti vittime di questo tragico incidente.

È stato inutile far intervenire perfino l'elisoccorso, perché i due erano già morti quando sono arrivati i soccorsi, che sono dovuti ripartire senza nessuno a bordo.

Unica sopravvissuta, fortunatamente, è la ragazza di 15 anni, che stata trasferita in ospedale a Milano con diverse lesioni. Ma i medici hanno esclusi sin da subito che possa essere in pericolo di vita.

Ora ci sarà da ricostruire la dinamica dell'incidente e non si esclude che l'anziano possa aver avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo dell'auto.