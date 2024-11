Insieme per 53 anni: marito e moglie muoiono a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Mariuccio Scattu e Severina Rossini avevano 84 e 74 anni: originari di Erba, comune in provincia di Como, sono morti nei giorni scorsi a pochi minuti di distanza l'uno dall'altra. Hanno vissuto insieme per 53 anni. L'84enne era ricoverato all'ospedale cittadino quando il 5 novembre scorso, dopo una lunga malattia, è deceduto. Poco dopo la moglie, appena ha appreso la notizia, è stata colpita da un malore.

La notizia della morte e poi il malore

La loro storia è stata raccontata dal giornale PrimaComo. Scattu stava facendo i conti con una malattia ed è stato traferito in ospedale in condizioni di salute ormai molto compromesse. Il 5 novembre è poi morto. I medici hanno telefonato al figlio per comunicare la terribile notizia. L'uomo lo ha poi raccontato alla madre. La donna è stata quindi colta da un malore improvviso.

Una vita trascorsa insieme

Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente nella sua abitazione in via Valaperta: l'hanno trasferita in ospedale in codice rosso, ma è morta subito dopo il ricovero. I due sono stati sposati per ben 53 anni. Lui era originario della Sardegna ed è arrivato a Erba per lavoro. Aveva poi conosciuto la moglie. I due hanno vissuto per un periodo a Crevenna e poi a Erba Alta. Poco distante dalla loro abitazione, viveva anche il figlio Alessio.

Venerdì è stato celebrato il funerale. Dopo la celebrazione, sono stati portati al tempo crematorio per poi essere tumulati insieme nel cimitero di Crevenna.