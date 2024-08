video suggerito

Insegnante ubriaca sfonda a calci due volanti della polizia a Monza: arrestata La giovane donna di 27 anni, incensurata, è stata arrestata per resistenza e danneggiamenti. Visibilmente ubriaca, si è scagliata contro alcuni agenti intervenuti per sedare una rissa in un bar davanti alla stazione di Monza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

152 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima si è scagliata contro la polizia intervenuta nel locale per sedare un accenno di rissa, e poi ha spaccato a calci e spallate due volanti della Questura. Protagonista è stata una docente brianzola di 27 anni, incensurata, che lavora come insegnante di sostegno in una scuola del circondario.

La donna, a seguito dell'episodio, è stata arrestata per resistenza e danneggiamenti. Nei suoi confronti, il Tribunale di Monza ha disposto la misura dell’obbligo di firma.

Secondo quanto ricostruito la 27enne, visibilmente ubriaca, si trovava a bere in un bar gestito da cinesi davanti alla stazione di Monza , dove era scoppiato un litigio tra più persone al quale la donna non aveva preso parte. Senza motivo, però, all'intervento delle forze dell'ordine, l'insegnante ha aggredito con violenza due vigili della polizia locale, che a loro volta hanno richiesto in rinforzo l’intervento della Questura per contenerla.

Niente da fare. La 27enne, rinchiusa all'interno di una volante, ha preso a calci l’abitacolo e sfondato la portiera e il finestrino. Condotta dentro una seconda auto di servizio, ha provocato altri danni per migliaia di euro, ed è stata fermata dagli agenti intervenuti solo con l'utilizzo dello spray al peperoncino.