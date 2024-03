Insegnante in classe con una maglia pro Palestina: studentessa israeliana vuole denunciarla Una studentessa israeliana si è rivolta al suo avvocato e alla preside dopo che una delle sue insegnante si è presentata in classe con una maglietta pro Palestina: il caso in una scuola di Pavia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Un'insegnante di una scuola di Pavia si era presentata in classe con una maglietta pro Palestina suscitando la reazione della famiglia di una studentessa di origine israeliana. I suoi genitori dopo essere stati informati dalla figlia su cosa era successo hanno contatto un avvocato: si cercherà ora di capire se nei confronti della docente verranno presi provvedimenti.

Nel dettaglio la docente si è presentata in classe indossando una maglietta che inneggiava alla Palestina libera. Sulla maglia c'era scritto: "From the river to the sea. Palestine will be free". Abbigliamento che non è passato inosservato per una studentessa israeliana di 17 anni che frequenta il penultimo anno: la famiglia – come spiega Il Giorno – ha deciso di rivolgersi al legale dopo che la figlia è tornata a casa e ha raccontato cosa era accaduto. La giovane non ha apprezzato il gesto della sua insegnante.

E non è tutto: i genitori hanno contattato la dirigenza della scuola e anche l'ufficio scolastico provinciale per chiedere di adottare provvedimenti e tutelare loro figlia che è molto preoccupata. Nessuno però avrebbe ancora risposto alla famiglia. Sarà ora l'avvocato decidere se procedere con un esposto in Procura: bisognerà capire se verranno presi provvedimenti.