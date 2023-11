Incidente sull’autostrada A50, schianto tra auto e tir: morto un uomo Nella giornata di oggi, venerdì 10 novembre, si è verificato un incidente stradale sull’A50: un’automobile si è scontrato con un tir. Nell’incidente il camionista è morto sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella notte tra ieri, giovedì 9 novembre, e oggi, venerdì 10 novembre, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A50. Un'automobile si è schiantata contro un tir: a bordo c'erano due uomini di 51 e 55 anni. Sulla base di quanto riferito fino a questo momento, il conducente del camion sarebbe morto sul colpo: nonostante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

L'incidente si è verificato poco prima dell'una. I medici e i paramedici del 118, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono arrivati con due ambulanze e due automediche. Gli operatori hanno dichiarato il decesso del camionista: sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo ed è così morto sul colpo. L'uomo di 51 anni che invece era alla guida dell'automobile, è stato trasferito all'ospedale San Carlo in codice giallo. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'intera area.

Gli agenti della polizia, invece, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.