Incidente sul lavoro in un’azienda a Merate, in codice rosso un uomo di 32 anni Un uomo di 32 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando in un’azienda a Merate, in provincia di Lecco. Il 32enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Altro grave infortunio sul lavoro. Oggi lunedì 19 settembre a Merate, in provincia di Lecco, un uomo di 32 anni è rimasto ferito all'interno dell'azienda dove lavorava. Cosa sia successo è ancora tutto da capire: al lavoro ci sono i carabinieri. Intanto il 32enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Non è ancora chiaro se sia fuori pericolo di vita.

Ancora da capire la dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto verso le 10 in un impianto di via Bergamo. Ad accorgersi di quello che era successo sono stati gli altri colleghi che si sono precipitati ad aiutarlo e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze con i medici e i paramedici dell'Agenzia regionale per l'emergenza urgenza (Areu). Una volta stabilizzato sul posto il giovane è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Merate. Le sue condizioni sono gravi ma non è ancora chiaro se per i medici è da considerare fuori pericolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Merate che coordinano le indagini: restano ancora da definire tutti i dettagli su quanto accaduto.

A Milano muore un operaio di 52 anni

Solo una settimana fa un altro terribile incidente sul lavoro. L'episodio si è verificato in via Losanna a Milano, vicino al supermercato Esselunga, dove a lavoro vi era un operaio di 52 anni. Stando a quanto apprende Fanpage.it, l'uomo era sospeso in aria: sarebbe infatti precipitato proprio perché, durante la sua attività, avrebbe sbagliato corda. Purtroppo avrebbe fatto un volo di circa venti metri, finendo poi nel cortile interno dell'edificio di un domicilio privato. Una volta sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso.