Incidente sul lavoro, cade da una scala: Armando Formenti muore dopo giorni d'agonia Lutto ad Agnosine per la scomparsa del consigliere comunale Armando Formenti, morto dopo una caduta da una scala nella sua azienda agricola. Il decesso ieri dopo giorni di agonia.

A cura di Alessia Rabbai

Armando Formenti

Non ce l'ha fatta Armando Formenti, morto in ospedale dopo giorni di agonia a seguito di un incidente sul lavoro. Sessantaquattro anni e amministratore del Caseificio Sociale, imprenditore agricolo, referente per la Valsabbia di Coldiretti e consigliere comunale di Agnosine in provincia di Brescia, è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da una scala. Era all'interno della sua azienda quando ha battuto violentemente la testa. Formenti ha lottato tra la vita e la morte per più di due settimane ed è deceduto ieri, venerdì 29 dicembre, in un letto del Civile di Brescia.

Il drammatico episodio che ha portato alla scomparsa dell'imprenditore si è verificato nella mattinata dello scorso 11 dicembre nel fienile della sua azienda agricola nel Bresciano. Secondo quanto riscotruito in merito alla dinamica dell'accaduto Formenti è caduto e ha battuto la testa. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con l'eliambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato in volo all'ospedale Civile di Brescia con un codice giallo. Purtroppo le sue condizioni di salute sono precipitate e l'imprenditore è morto, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

I messaggi di cordoglio per la morte di Armando Formenti

Lutto e cordoglio nella piccola comunità che conta poche centinaia di abitanti in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi sulla pagina Facebook del consigliere, tra i quali quello dell'amministrazione comunale di Agnosine, che ha pubblicato anche una foto: "Caro Armando, è difficile trovare le parole per descrivere quanto è accaduto – scrive il sindaco Paolo Siliqua – Mi mancherai tantissimo. Mi mancheranno i nostri incontri, la tua simpatia e la determinazione che riuscivi a trasmettere a me e a tutti gli altri consiglieri. Tutta l'amministrazione comunale è vicina al dolore dei tuoi familiari. Ciao Armando, buon viaggio!".