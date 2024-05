video suggerito

Incidente stradale nel Bresciano, auto finisce contro un ostacolo: morto un uomo Un uomo di 57 anni è morto dopo un incidente stradale avvenuto in provincia di Brescia: si è scontrato con la sua automobile contro un ostacolo. È morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 31 maggio, si è verificato un incidente stradale a Cazzago San Martino, comune che si trova in provincia di Brescia. Un uomo di 57 anni è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.

Stando alle poche informazioni diffuse fino a questo momento, l'incidente si è verificato in tarda mattinata e precisamente alle 12.11 nella frazione Calino di Cazzago San Martino e in via La Collina al civico 17. È stato immediatamente lanciato l'allarme. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 in codice rosso con un'automedica, un'auto infermieristica e un'ambulanza.

Gli operatori non hanno potuto far altro che costatarne il decesso sul posto: troppo gravi le ferite riportate. Nel frattempo sono arrivati gli investigatori della polizia stradale e i vigili del fuoco. I primi hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: l'auto è finita contro un ostacolo, la cui natura non è ancora nota, probabilmente per un malore del conducente. Non ci sono infatti altri veicoli coinvolti. I vigili del fuoco hanno svolto tutte le attività necessarie alla messa in sicurezza dell'area. Per consentire tutte le operazioni, è stata chiusa la strada al traffico. L'identità della vittima non è ancora nota: al momento si sa solo che è un uomo di 57 anni.