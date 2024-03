Incidente stradale a Varese, auto investe un ciclista: il conducente non si ferma a soccorrerlo Un ciclista è stato investito a Varese da un’auto in transito: il conducente non si è fermato a soccorrerlo. La polizia lo sta cercando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 marzo, un ciclista è stato investito a largo Flaiano che si trova Varese. È stato travolto da un'automobile: il conducente non si è però fermato a soccorrerlo. Le forze dell'ordine lo stanno cercando. Fortunatamente l'uomo che era in sella alla bicicletta non è in pericolo di vita.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, il sinistro è avvenuto alle 15.30. A quell'ora il 44enne stata pedalando sulla strada che costeggia la nuova maxi-rotatoria. Aveva infatti imboccato l'ultima parte della rotonda quando, in direzione viale Borri, è stato investito da un veicolo in transito. La persona alla guida ha proseguito, fuggendo via.

Sono stati chiamati i soccorritori. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici i paramedici del 118. Gli operatori sanitari, dopo aver fornito le prime cure, hanno deciso di trasferirlo al pronto soccorso in codice verde: non è grave.

Nel frattempo una pattuglia della polizia locale di Varese ha svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Gli elementi serviranno a risalire al responsabile di questo incidente. Rischia una denuncia. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più dettagliato.