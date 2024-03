Incidente in autostrada A1, traffico in tilt tra Lodi e Milano: due feriti in gravi condizioni Secondo le primissime informazioni, due persone sarebbero gravemente ferite. L’incidente è avvenuto sulla autostrada A1 tra il bivio A1/A58 e Lodi in direzione Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Traffico in tilt e chilometri di cosa sull'Autostrada A1 Milano-Napoli tra le uscite A58 (Teem) e Lodi in direzione Napoli dopo un incidente stradale avvenuto intorno alle 20.50 nella serata di oggi, giovedì 14 marzo. Secondo quanto emerso finora, una vettura si sarebbe ribaltata. Non è ancora noto quanti mezzi siano rimasti coinvolti nello schianto.

Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato due ambulanze e un'automedica: in un primo momento era stato allertato anche l'elisoccorso. Secondo le primissime informazioni, due persone sarebbero ferite in modo grave.

Sono impegnati nei soccorsi i vigili del fuoco; per gestire il traffico e occuparsi dei rilievi sono arrivate anche le volanti della polizia stradale di Novate. Autostrade per l'Italia, sul proprio sito, segnala intanto coda di 3 km dal km18 tra Bivio A1/A58 e Lodi in direzione Napoli.