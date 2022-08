Incidente fra auto e moto: muore sul colpo un motociclista di 50 anni L’uomo è morto sul colpo e il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Un altro drammatico incidente finisce in tragedia sulle strade limitrofe a Milano. La vittima è un motociclista di 50 anni che si è scontrato contro un'auto sulla strada statale 33 ‘del Sempione' nel comune di Legnano. Inutili i tentativi dei sanitari di soccorrerlo.

L'incidente in moto

Il 50enne viaggiava questa mattina a bordo della sua moto sulla strada che collega il capoluogolombardo con il valico di Iselle e poi con la Svizzera, quando si è scontrato con l'auto guidata da una donna di 54 anni.

L'impatto è stato così violento che per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Anche quando è arrivata l'ambulanza, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare nulla per provare a soccorrerlo e si è dovuto limitare a constatarne il decesso.

La donna, invece, è stata ricoverata all'ospedale di Castellanza con una leggere abrasione alle braccia. Tuttavia risulta in codice verde e pertanto le sue condizioni di salute non appaiono per nulla preoccupanti.

La dinamica dell'incidente

Risulta ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità dietro il decesso del motociclista. Per questo sul posto sono intervenute anche la Forze dell'Ordine per effettuare i rilievi e ricostruire come sia avvenuto lo scontro fra i due veicoli.

Al momento, però, non ci sono ancora dettagli precisi e sarà necessario aspettare le relazioni degli agenti delle pattuglie intervenute per sapere se sarà necessario avviare un processo. Intanto resta soltanto la tristezza di un'ennesima vittima della strada.