Due ragazzine e una bimba investite da un taxi a Milano: trauma cranico per la piccola Le loro condizioni non sono gravi: trauma cranico e commozione cerebrale per due delle tre ragazzine colpite mentre attraversavano la strada con le strisce. Rimaste sempre vigili, sono state trasportate in codice giallo in ospedale.

È accaduto poco prima delle 17 di oggi, lunedì 22 agosto, tra piazzale Lugano e viale Bodio (periferia nord di Milano, zona Ghisolfa). Un taxi ha investito e travolto due ragazzine e una bimba, due tredicenni e una bambina di 9 anni, che attraversavano la strada. Secondo le prime ricostruzioni, nel momento dell'impatto le tre stavano attraversando con il verde sulle strisce pedonali.

Il conducente del taxi, che fortunatamente non stava andando a velocità sostenuta e stava percorrendo la corsia riservata, si è fermato a prestare soccorso alle due ragazzine e alla piccola.

Le condizioni delle tre ragazzine

Ad avere la peggio nell'impatto è stata la bimba più piccola, che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano per via di un trauma cranico con commozione celebrale che le ha spento il ricordo di quanto accaduto pochi istanti prima. La piccola, rimasta sempre vigile, ha anche riportato traumi non gravi alla spalla e a una gamba.

Leggi anche La storia di Diana Pifferi, la bimba abbandonata dalla mamma Alessia e morta di stenti

Trauma cranico, oltre che una ferita al volto con contusioni e abrasioni alle gambe, anche per una delle due 13enni, che dopo i soccorsi è stata trasportata, sempre in codice giallo, alla clinica De Marchi. Meno grave l'altra ragazzina, accompagnata in verde al Niguarda per traumi lievi e abrasioni alle ginocchia.

Sul posto presenti due ambulanze e l'automedica del 118. La polizia, intanto, è al lavoro per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente.