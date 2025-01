video suggerito

Inchieste urbanistiche a Milano, il sindaco Sala: "Non abbiamo mai fatto nessun favore" "Nessun dirigente ha avuto interessi personali". Sono le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in occasione della commissione Ambiente al Senato sulla discussione sulla norma "Salva Milano".

A cura di Giulia Ghirardi

"Non abbiamo mai fatto nessun favore a nessuno e non c'è nessun sospetto sul fatto che qualcuno dei dirigenti abbia avuto qualche interesse personale in materia". Sono le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in occasione della commissione Ambiente al Senato in merito alla discussione sulla norma "Salva Milano".

Sala: "Il Salva Milano non è un libera tutti"

Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha infatti difeso il lavoro fatto dal Comune negli ultimi anni in materia di urbanistica precisando che il ddl "non è un liberi tutti: vorrei che questo punto fosse molto chiaro. Per ben due volte, ai commi 2 e 4, si impone il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici", ha dichiarato Giuseppe Sala in commissione.

"Questo disegno di legge di cui si discute dovrebbe avere il pregio di salvaguardare le esigenze di semplificazione e di promozione degli interventi di recupero, però serve anche a stabilire dei confini precisi alla discrezionalità degli uffici tecnici e dei Consigli comunali", ha inoltre aggiunto.

"Riteniamo che quanto approvato alla Camera possa funzionare e sia in linea con quello che noi reputiamo essere il chiarimento che abbiamo richiesto", ha inoltre detto.

E ancora ha spiegato di aver letto ambiguità nell'interpretazione nonostante tutti i comuni italiani "restino vincolati ai limiti" delle leggi e "alle decisioni assunte dai Consigli comunali quando hanno fatto programmazione urbanistica".