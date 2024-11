video suggerito

Inchieste sull'urbanistica a Milano, perquisita (non indagata) l'ex vicesindaca Ada De Cesaris L'ex vicesindaca e assessora all'Urbanistica della giunta Pisapia coinvolta in relazione a un'indagine su un progetto immobiliare in via Alfonso Lamarmora a Milano.

Nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica che da anni fanno tremare Milano (e che hanno recentemente portato al sequestro del maxi cantiere di Scalo House in zona Farini) è stata perquisita ieri dalla Guardia di Finanza anche l'ex assessora all'Urbanistica del Comune di Milano per la giunta Pisapia (2011-2016) e avvocata Ada Lucia De Cesaris, che non risulta indagata. La perquisizione "presso terzi" sull'ex vicesindaca De Cesaris è relativa a un'indagine sul progetto immobiliare di via Alfonso Lamarmora 23/27 (Crocetta), uno dei tanti finiti al centro delle inchieste della Procura di Milano.

Secondo quanto riportato nel decreto dei pm, l'ex assessora avrebbe rivelato a un ex membro della commissione paesaggio, l'architetto Marco Cerri (indagato), il contenuto di un incontro che si è tenuto il 24 maggio 2023, dicendogli che era stato estromesso dal progetto. L'estromissione, così, avrebbe avuto effetti negativi sulla posizione di Banca Illimity che avrebbe dovuto finanziare l'intervento e sulla pratica edilizia, che si sarebbe arenata. Oltre a Ada De Cesaris è stato perquisito anche Franco Zinna, già a capo della direzione urbanistica di Palazzo Marino. Gli investigatori ritengono che potrebbero essere trovate chat o mail pertinenti alle indagini.