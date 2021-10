Inchiesta Fanpage, Feltri: “Fidanza ha fatto una puttanata che costerà voti a Fratelli d’Italia” “Se è tutto vero quello che si evince dalla vostra inchiesta, Fidanza ha fatto una puttanata e a rimetterci è Giorgia Meloni che perde voti a Milano”. Questo il commento di Vittorio Feltri, capolista di FdI alle Comunali del prossimo weekend, a Fanpage.it in merito all’inchiesta del nostro giornale su Carlo Fidanza, capodelegato ed eurodeputato, e dal Barone Nero, personaggio di spicco degli ambienti fascisti milanesi.

Vittorio Feltri (LaPresse)

"Fidanza ha fatto una puttanata che costerà voti a Fratelli d'Italia perché quando l'elettorato viene a sapere che vengono commesse queste cose, non va tanto per il sottile e non ti vota". Non va tanto per il sottile, come ci ha sempre abituati, anche Vittorio Feltri, capolista del partito di Giorgia Meloni a Milano per le elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre. A Fanpage.it, il fondatore e direttore editoriale di Libero commenta l'inchiesta "Lobby nera" del team Backstair sull'eurodeputato, nel frattempo autosospesosi dall'incarico di capodelegazione del partito stesso.

Direttore, in una circostanza Fidanza parla male di un capolista. Pensa possa essere lei?

Non mi interessa niente di chi possa essere. Io Fidanza manco lo conosco, si figuri che rilievo possano avere le sue dichiarazioni nei miei confronti.

Cosa pensa della vicenda?

Che ha fatto una puttanata ed è degno di essere rimproverato. Se tutto quello che è stato raccolto dovesse essere interamente vero, è chiaro che ha sbagliato e ha fatto un'azione scorretta.

Ci sono però anche ambienti fascisti vicini sia a Fidanza che a Chiara Valcepina. Nell'inchiesta si sentono insulti indirizzati a neri ed ebrei, inneggi a Hitler. Non è grave?

Il fascismo in Italia non c'è più da un pezzo, però sono rimasti gli antifascisti.

Beh, alcune dichiarazioni di questi soggetti fanno pensare che sia proprio il contrario…

Io credo che se nel 2021 ti dichiari ancora fascista, o comunista, sei un deficiente.

Senta a proposito delle elezioni: è la sua prima volta da candidato, prova qualche tipo di emozione al riguardo?

Nessuna, mi fa solo piacere se riesco a dare una mano a Giorgia Meloni che stimo e ammiro.

In che posizione si trova la leader di FdI?

Fino a prima che si sapesse di Fidanza molto comoda (ride, ndr). Ora un po' meno.

Chi vincerà?

Sala, ovviamente.

Al primo turno?

Che cambia tra primo turno e ballottaggio? L'importante è vincere.

Ma perché non le piace Bernardo?

Ma perché non è il candidato adeguato, cinque anni fa c'era Parisi che era di un'altra categoria. Poi, a me sinceramente importa poco per non dire un cazzo della politica.