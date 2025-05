video suggerito

Inchiesta Doppia Curva, chiesti 10 anni per il capo ultrà milanista Luca Lucci e il suo vice Daniele Cataldo Chiesti 10 anni di reclusione per Luca Lucci, ex capo ultrà della curva Sud milanista, mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli, finito in carcere per associazione per delinquere finalizzata ad aggressioni ed estorsioni, nonché uno dei principali imputati del maxi processo sulla tifoseria delle curve di San Siro. Chiesta la stessa condanna per il suo vice Daniele Cataldo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Ghirardi

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luca Lucci (foto da Facebook)

Il pm della Dda di Milano Paolo Storari ha chiesto 10 anni di reclusione per Luca Lucci, ex capo ultrà della curva Sud milanista, mandante del tentato omicidio dell'ultrà Enzo Anghinelli e finito in carcere per associazione per delinquere finalizzata ad aggressioni ed estorsioni, nonché uno dei principali imputati del maxi processo sulla tifoseria delle curve di San Siro.

La richiesta è arrivata nella requisitoria di oggi, venerdì 23 maggio, ancora in corso nell'aula bunker davanti al carcere di San Vittore di Milano nell'ambito del processo sulle curve di San Siro. Negli scorsi interrogatori Lucci aveva dichiarato di aver avuto "rapporti anche con i dirigenti attuali del Milan, ci sono le chat sul mio telefono".

"Ho avuto rapporti con tutti i presidenti del Milan", aveva spiegato ancora Lucci. "Andavo a casa di Berlusconi, non so quante volte, ho parlato di calcio mercato (…) ho avuto rapporti con tutti". Relazioni mantenute, dice l'ex capo ultrà, "per una ragione di gestione della curva e di evitare problemi all'interno dello stadio". Tra le persone con le quali Lucci si confrontava ci sarebbe stato, appunto, anche Berlusconi: "Andavo a casa del dottor Berlusconi – si legge nelle trascrizioni – per quanto era di idee politiche totalmente distinte dalle mie (…) le posso assicurare che con poche persone ho parlato di calcio in maniera intelligente come con lui". In anni più bui per il Milan, però, c'è quella "voglia di contestare andando contro tutto e tutti" e in quel momento, stando a quanto raccontato da Lucci, "subentra un ruolo intelligente di un responsabile" della curva, che "deve avere quel rapporto di comunicazione con il Milan e con i tifosi".

Infine, in occasione della requisitoria, sono stati chiesti 10 anni anche per Daniele Cataldo, vice di Luca Lucci e ritenuto l'esecutore materiale del tentato omicidio del 2019. Chieste altre condanne per ultrà milanisti. Arriveranno le richieste anche per quelli interisti.