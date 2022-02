Incendio in una palazzina a Rogeno: evacuata una famiglia Si è verificato un incendio a Rogeno, comune in provincia di Lecco, dove ha preso fuoco un appartamento al terzo piano: una famiglia è stata evacuata.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia sfiorata a Rogeno, comune in provincia di Lecco. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 febbraio, è esploso un incendio in un'abitazione. I vigili del fuoco hanno domato immediatamente le fiamme e fatto evacuare una famiglia. Sul posto anche il personale medico del 118 per verificare le condizioni delle persone coinvolte. Per il momento non sembrerebbero esserci feriti. Si cerca di capire cosa possa aver fatto scatenare il rogo.

L'incendio esploso per un malfunzionamento della caldaia

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'incendio sia esploso per un malfunzionamento di una caldaia. Nei prossimi giorni verranno effettuate altre perizie. Le fiamme sono divampate al terzo piano: dopo aver fatto evacuare la famiglia, i pompieri hanno cercato di evitare che il rogo interessasse altri appartamenti. L'intervento è stato reso complesso dalle forti raffiche di vento. Nei prossimi giorni, i tecnici faranno una valutazione dei danni che sembrerebbero essere molti importanti.

A Milano, un incendio di fronte alla Casa dello Studente

Solo due giorni fa, mercoledì 23 febbraio, si è registrato un altro incendio: questa volta però a Milano dove in viale Romagna ha preso fuoco un camion della ditta Bartolini che era parcheggiato davanti alla Casa dello studente. Le fiamme hanno poi interessato due auto vicine, anche loro distrutte. Alcuni studenti sono poi usciti dagli alloggi molto spaventati. Fortunatamente non si sono registrati feriti né persone intossicate: si cerca comunque di capire cosa possa aver provocato il rogo. Dopo lo spegnimento, gli studenti sono rientrati nelle loro abitazioni.